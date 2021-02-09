شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 42 محضرًا تموينيًا متنوعًا بمركز الزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مديرية التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر عددًا من الحملات التفتيشية على مدار شهر يناير الماضي لضبط الأسواق وضبط النجار الجشعين المتلاعبين بالأسعار.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت الحملات عن تحرير 42 محضر، وتضمنت المحاضر 38 محضر للمخابز البلدية شملت 13 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 9 محاضر نظافة، 4 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، 3 محاضر توقف عن الإنتاج دون عذر، محضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، محضر إثبات مبيعات وهمية.

وفيما يخص المحال التجارية تحررت 4 محاضر شملت محضران عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضران عدم الاحتفاظ بشهادة صحية.

وقامت الحملات التفتيشية وفقاً لتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية والدكتور تامر صلاح وكيل أول وزارة التموين بالأقصر واشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وبقيادة عبدالرزاق عمر مدير الإدارة التموينية بالمركز.