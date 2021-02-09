شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة التطعيم المحدودة ضد شلل الأطفال في مدينة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير إدارة الطب الوقائي، حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بنطاق مدينة أسوان.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تستهدف تلك الحملة تطعيم الأطفال تحت سن الخمسة سنوات في نطاق مدينة أسوان، من المصريين وغير المصريين عن طريق جرعة من طعم شلل الأطفال النموي وجرعة من طعم السلوك للأطفال من عمر 4 أشهر حتى 5 سنوات، على أن يتم تطعيم الطعم الفموي سابين من خلال الفرق المتحركة، بالإضافة لعمل تمركزات للعيادات المتنقلة في المواقع الثابتة مثل الجمعيات الأهلية، للتطعيم بطعم السولك وتستمر الحملة خلال الفترة من 9 حتى 25 فبراير الجاري.