شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستعرض تنفيذ «المشروع الرئاسي» لتطوير 34 قرية في إسنا وأرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً مع مسئولي وممثلي الجهات المنفذة والمشاركة في المشروع، وذلك لاستعراض تنفيذ أعمال التطوير في كافة قرى مدن اسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وعددها 34 قرية بتوابعهما هم القرى المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمدينة إسنا و7 قرى بمدينة أرمنت.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تم خلال اللقاء استعراض جهود وأنشطة المديريات ضمن خطة المشروع لتنمية القرى المستهدفة، وأكد سكرتير عام المحافظة على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لاعمال المشروعات ورفع تقارير بها مع عقد اجتماع أسبوعي لاستعراض الموقف التنفيذي لكل مشروع.

ووجّه عبدالفتاح بتخصيص وحدة متابعة لمشروع تطوير قرى الريف بكل مديرية خدمية تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لكافة أعمال المشروع، بما يسهم في تذليل أي عوائق.

وشهد الاجتماع المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات وياسر جاد الرب، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ونواب رؤساء المراكز ورؤساء القرى وممثليهم.