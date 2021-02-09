شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في الصين يشهد حفل توقيع عقد أبراج مدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد د. محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، مراسم توقيع عقد إنشاء أبراج مدينة العلمين الجديدة، والذي شارك فيه من القاهرة عبر تقنية الاتصال المرئي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وشارك فيه من الجانب الصيني «جانج شوشوان»، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدولة الصينية للهندسة والإنشاءات CSCEC المنفذة للمشروع، وهي كذلك الشركة المنفذة لمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر السفير د. محمد البدري عن سعادته البالغة بالمشاركة في مراسم توقيع المشروع الذي سيظل صرحاً شاهداً على رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيدة المدى لأهمية التطوير العمراني لمسايرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، والتي أثمرت ثاني أكبر حركة للتنمية العمرانية تشهدها مصر منذ القرن التاسع عشر، كما أن المشروع سيظل نموذجاً دالاً على مدى عمق العلاقات بين شعبي البلدين وقيادتهما، وهو ما انعكس على التعاون الوثيق والدعم المتبادل بينهما لدفع جهود التنمية وتخطى الأزمات، مؤكداً أن مؤسسة الدولة الصينية للهندسة والإنشاءات CSCEC تعد من أعرق وأنجح الشركات الصينية العاملة في مصر في مجال التشييد والبناء.

السفير المصري في الصين يشهد حفل توقيع عقد أبراج مدينة العلمين الجديدة

السفير المصري في الصين يشهد حفل توقيع عقد أبراج مدينة العلمين الجديدة

السفير المصري في الصين يشهد حفل توقيع عقد أبراج مدينة العلمين الجديدة