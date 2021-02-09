شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تشيد بدور وزير الشباب والرياضة في تنظيم مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، رسالة شكر وتقدير من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، للاشادة بالدور الهام والرئيسي في تنظيم كأس العالم لليد رغم ظروف جائحة كورونا

وأكدت وزيرة الثقافة عن خالص تقديرها لدور وزارة الشباب والرياضة في استضافة مصر وتنظيمها لبطولة العالم لليد والذي أقيم خلال الفترة من 13-31 يناير الماضي .

وأشارت وزيرة الثقافة أن وزارة الشباب والرياضة أثبتت مما لا يدع مجالا للشك قدرة الدولة المصرية علي تنظيم هذا الحدث العالمي في هذا التوقيت الذي ترفض فيه الدول تحمل هذه المسئولية العظيمة .

معربة عن تمنياتها التوفيق للدولة المصرية في تنظيم كافة الأحداث الرياضية القادمة ، مثنية علي جهود وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.