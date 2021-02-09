شكرا لقرائتكم خبر عن #العرب_الي_المريخ.. احتفالات بوصول مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر: إنجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع نجاح مسبار الأمل الإماراتى، فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ "الكوكب الأحمر"، تصدرا هاشتاجى #العرب_الي_المريخ، و#مسبار_الأمل، قائمة ترند تويتر فى مصر والإمارات ومعظم دول الخليج العربى، احتفالا بهذا الإنجاز التاريخى العظيم، الذى يعد الحدث العلمى الأكبر فى تاريخ العرب.





وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاجين، حيث قال مناف: "مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الإنجاز التاريخى بدخول مسبار الأمل الإماراتى مداره حول المريخ"، وقال عبيد بالرملى: "مبروك على المريخ والتاريخ، مبروك نجاح مهمة مسبار الأمل".





وقال على نجم: "فخورين فيكم يا فخر العرب؛ وإنجاز يُحسب لنا كخليجيين وعرب ليس فقط كإماراتيين، هذا ليس الإنجاز الاخير بالتأكيد؛ لأنكم شعب ودولة وقيادة الطموح عندها ليس لها حد"، وقال أحمد مازن: "تمت المهمة بنجاح.. دولة الإمارات العربية المتحدة فى المريخ بسواعد أبنائها وعقولهم النيّرة ونظرتهم الطموحة الملهمة، من قلب كل فلسطينى.. أقول مبروك عيال زايد".





فيما قال أحمد سالم: "إلى جميع الأمة العربية والإسلامية، تم بحمد لله وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، بارك الله فى سعيكم، انجاز نفتخر به كعرب وكمسلمين، شكرا لكل من ساهم فى هذا الإنجاز، وشكرا لقيادتنا الرشيدة".





ونجح نجح مسبار الأمل الإماراتى، منذ قليل، فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة.





ووفق وسائل إعلام إماراتية، فإن التحكم بمسبار الأمل خلال هذه الفترة الزمنية سيكون تلقائياً، من دون أى تدخل من المحطة الأرضية، حيث سيعمل المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتى.





ووصل المسبار، بعدما سافر فى الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر فى الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة "تاناجاشيما" الفضائية فى اليابان فى 20 يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.



