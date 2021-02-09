السفير أحمد أبو زيد: كورونا تسببت فى فقدان 220 ألف فرصة عمل بكندا

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، إن جائحة كورونا، تسببت في أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي ومن بينها كندا، حيث تسببت الجائحة في فقدان 220 ألف فرصة عمل في كندا، وهو ما جعلها تسعى لإيجاد حلول لتلك التأثيرات الكبيرة التي خلفها فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "كندا قدمت العديد من المساعدات لمصر على مدار سنوات جعلتها شريك تنموي هام لها، والتعليم في كندا ليس مكلفا بشكل كبير، ولذلك هو مجال جاذب للطلاب المصريين، بالإضافة إلى التطور في مجال التعليم والأبحاث التطبيقية، وهو ما جعل السفارة تهتم بهذا المحور منذ فترة طويلة وتم عمل مشروعات مشتركة مع عدد من الوزرات هناك".

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن كندا متقدمة للغاية في الاستخدامات التكنولوجية، وهي موطن لجالية مصرية كبيرة تضم حوالي 300 ألف مصري يعيشون هناك، وتلك الجالية تتمتع بقدر كبير من الثقافة والتعليم، واستطاعت أن تصل لمناصب كبيرة وسياسية وتحقق تقدم كبير في الاقتصاد الكندي، لدرجة جعلت الحكومة الكندية تعترف بأهمية وجودها.

وقال: "كندا وضعت إجراءات احترازية كبيرة منذ بداية جائحة كورونا، وهي من أكثر الدولة التي اهتمت بهذا الأمر، حتى أن الطيران مفتوح، ولكن مفروض عليه قيود صحية كبيرة، فعلى الراكب إجراء pcr قبل وبعد السفر".