شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يوزع محافظ تذاكر بـ50 جنيها هدايا على ركاب تلك المحطات الـ3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة المترو اليوم بتوزيع محافظ تذاكر نقدية مشحونة بـ50 جنيه هدايا على عدد من الركاب بشكل عشوائي عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر، وذلك بعدد من محطات الخط الثاني ( روض الفرج _ كلية الزراعة _ شبرا الخيمة ) حيث تمت عملية اختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تحت إشراف قيادات المترو المنتشرين في المحطات لمتابعة جداول التشغيل ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا باستمرار بمحطات الخطوط الثلاثة.

وقالت شركة المترو إنه تم اختيارعدد من الجمهور اليوم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة 50 جنيها كهدية مجانية من الشركة حيث يمكن إستخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات و يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر، و أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق وعبروا عن سعادتهم نحو الإتجاه التى اتخذتة الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق.