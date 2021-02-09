شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالرى للإعداد لأسبوع القاهرة للمياه.. اقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماع بشأن الإعداد لأسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الرابعة لعام 2021 .

ومن المقرر أن يتم عقد اسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص"، موضحاً انه تم اختيار موضوع السكان لأول مره في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد إحتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها ، وربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.

ويهدف اسبوع القاهرة للمياه لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، ويأتي هذا الحدث السنوي الهام في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس اللجنة التنظيمية أن فاعليات الاسبوع متعددة وتشتمل علي المؤتمر العلمي، وكذلك اجتماعات رفيعة المستوي و ورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية، كما يسعى بنك التنمية الافريقي بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتنظيم عدد من الانشطة علي الصعيد الاقليمي بالقاره الأفريقية، بالإضافة للتنسيق مع كل من منظمة اليونسكو وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الأغذية والزراعة لتنظيم جلسات فنية متخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.