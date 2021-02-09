شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": الدولة تهتم بتطوير البحيرات لتوفير الإنتاج السمكي وتصدير الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية مهتمة بتطوير البحيرات والدولة تسعى للحصول على أعلى عائد منها، لتوفير الإنتاج السمكي، حيث أن الإنتاج السمكي تنظر إليه الدولة بأهمية كبرى، حيث تم تطوير بحيرات قارون والبرلص وغيرهما.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "يتم الآن الاهتمام ببحيرة البردويل التي تعتبر من أنقى البحيرات وموقعها استراتيجي هام وتحتوى على أنواع سمك متعددة، وقابلة للتصدير، وهي من الأماكن التي تشهد أسماكها طلب عالمي كبير".

وقال: "تنتج أنواع مختلفة من الأسماك مثل السمك البوري الذي عليه طلب خارجي كبير، وهذ التنوع السمكي يجعل أن هناك نسب تصدير مرتفعة للغاية، معظم سكان بحيرة البردويل يمتهنون الصيد، وتطويرها سيوف فرص عمل رائعة هناك".