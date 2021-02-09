شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة للعاملين حول إدارة الوقت وضغوط العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظم قطاع التدريب الإقليمى بوزارة الرى ، دورة تدريبية حول تنمية وبناء قدرات المهندسين والعاملين بإقليم وسط الدلتا تحت عنوان " ادارة الوقت وضغوط العمل" حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

أوضح قطاع التدريب أنه تم تنظم عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً ، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً ، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .

أوضح القطاع أن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية و جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.