شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يلتقى عبد الصادق الشوربجى لاستعراض واقع المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث استعرضا خلال اللقاء واقع المؤسسات الصحفية القومية وخطة الهيئة لحل المشكلات التى تواجهها.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن تقدير المجلس لدور الصحافة المصرية التثقيفي والتنويري وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها، وقال عبدالصادق الشوربجي، إن اللقاء تناول تدعيم أوجه التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للصحافة، خاصة ما يتعلق بإلقاء الضوء على مناقشات مجلس الشيوخ التي تتسم دائماً بالرؤى الثاقبة.

وأشار عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أهمية دور الصحافة والإعلام فى نقل هذه المناقشات إلى المواطنين.