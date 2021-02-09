شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مكمورة فحم بمنطقة عزبة المطار الجديدة شمال الجيزة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى شمال الجيزة برئاسة اللواء أشرف بكر رئيس الحى، مكمورة فحم تلوث البيئة وتضر المواطنين وتم مصادرة جميع محتويات المكمورة وتحرير محضر بيئة وتم غلق وتشميع المكان، بمنطقة عزبة المطار الجديدة.

تمت الحملة تحت إشراف أمير عباس نائب رئيس الحي، وإدارة البيئة برئاسة وسام أبوالفضل، حيث تم تشكيل لجنة من التنمية الصناعية ورخص المحلات، تحت غطاء أمني من قسم إمبابة.

وكان شن حى شمال الجيزة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، حمله على الصيدليات، أسفرت عن ضبط صيدلية تقوم بعمل مسحات وتحاليل كورونا، بالمخالفة لقوانين وزارة الصحة وتقوم بإلقاء مخلفات السرنجات بعد سحب العينات في الطريق العام مما يسبب في انتشار فيروس الكورونا وايضا ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر غير مصرح بيعه وتم التحفظ علي المضبوطات.

وتم عرض مالك الصيدلية علي النيابة العامة لإصدار قرار بشأنه وتم تحرير محضر بالواقعة وغلق الصيدليه لعدم وجود صيدلي، تمت الحملة بقيادة اشرف بكر، رئيس الحي والدكتورة داليا عبد الفضيل مدير عام الصيدلة، ووسام أبو الفضل مدير إدارة البيئة بحي شمال والدكتورة رانيا صالح، مدير التفتيش الصيدلي، بمتابعة من أمير عباس، رمضان عمارة نواب رئيس الحى.