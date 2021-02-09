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توفيرًا للنفقات.. وزيرة الهجرة: "مش عايزة أزود مكاتب بالخارج"

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة ليس لديها مكاتب أو مستشارين لها في الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، ردا على مداخلة النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، وسؤالها عن عدم وجود مكاتب للوزارة في الخارج.

وتابعت الوزيرة: "مش عايزة أزود مكاتب في الخارج، هناك مكاتب لوزارتي القوي عاملة، والخارجية، ومش عايزة أزود أعباء على الموازنة العامة للدولة، فليس لدى الوزارة مستشارين للهجرة في الخارج، حتي لا يستغل أحد ذلك".


واستكملت: "أنا دائما مساندة للقوي الناعمة في الخارج، ومبادرة خلينا سند لبعض في الخارج، وكانت هناك مشاركة جيدة من الجاليات المصرية في الخارج"، وتابعت: "المصريين في الخارج جدعان وبيجروا في كل حتة معايا، وبيقفوا معانا، هما دول قوتنا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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