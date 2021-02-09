شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن تخفيض أسعار تذاكر القطارات الروسية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد تخفيض اسعار القطارات الروسية بنسبة ٥٠℅ والسماح لحملة الاشتراكات من الطلبة والموظفين باستخدام القطارات، بعد أن هجر الركاب هذه النوعية من الخدمة ولجوئهم إلى القطارات المميزة مما أدي إلى تكدس شديد بالعربات.

واصدرت الهيئة القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بالتخفيض بعد موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل على تخفيض مؤقت للقطارات وبشكل مؤقت من القاهرة إلى محافظات الوجه البحرى، والسماح لحاملى الاشتراكات باستخدام القطار بعد حجز مقعد من مكتب التذاكر ودفع فرق الدرجة.

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