شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يراجع خطة تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لكافة قطاعات المرافق لتنظيم وتنسيق العمل مع القطاعات المختصة بتنفيذ آليات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ويستهدف 1500 قرية في 51 مركز على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وحازم عمر نائب محافظ قنا والمهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة ومساعد مدير أمن قنا والعميد أحمد عوض المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد محافظ قنا أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة ويستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.

وأوضح المحافظ أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على عملية تنفيذ المشروع بمحافظة قنا والذي يستهدف تطوير 5 مراكز هي ( أبوتشت- فرشوط- دشنا- الوقف- قوص) تضم 19 قرية رئيسية و68 قرية فرعية ويستفيد من المشروع حوالي مليون و346 مواطن من أهالي القرى وتبلغ التكلفة الاستثمارية بكل مركز من حوالي 2 إلى 3 مليار جنيه حسب احتياجات المركز، لافتا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات التحضرية (جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت مع المواطنين خلال وضع خطط برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للوقوف على المشروعات المطلوبة من المواطنين- إعداد الخطة النهائية بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية ولجنة التخطيط المحلى وشركات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية ) وعدد من الإجراءات التنفيذية ( نزول فرق العمل لمعاينة المواقع على الطبيعة وتدقيق المشاريع- حصر كافة المنازل بقرى المراكز المستهدفة – حصر قرارات التخصيص الصادرة للمشروعات التي سيتم تنفيذها وتيسير إجراءات التخصيص للأراضي غير المخصصة – تكليف شركات المرافق والجهات المعنية بتكليف مهندس متخصص لمتابعة المشروعات المطلوب تنفيذها بكل مركز كل فيما يخصه).

واكد رئيس الجامعة أن هناك تكليف رئاسي للجامعة بإعداد دراسة لتطوير القرى بمحافظة قنا في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية وتم تشكيل لجنة للقيام بهذه الدراسة تضم عدة كليات لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية بمحافظة قنا مؤكدا حرص الجامعة على تنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطن المصري في القرى التي تضم أكثر من نصف سكان مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في مختلف تفاصيل حياة المواطن المصري.