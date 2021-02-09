شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 15 محضر إشغال طريق في الفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الوحدة المحلية لمركز الفشن 15 محضر إشغال طريق ضد مواطنين بطريق بقرية كفر درويش وألفنت الغربية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها.

وقال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز الفشن، إنه تمت إزالة إشغالات الطريق بشارع الإبراهيمية وشارع الجيش.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك ضمن خطة الوحدة لمواجهة التعديات على حرم الطريق العام والتي تسبب التكدس المروري، حيث أسفرت الجهود عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والمحال المخالفة والأسواق العشوائية.

ولفت إلى مواجهة تداعيات المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا تم توزيع كمامات طبية مطابقة للمواصفات على المواطنين وأصحاب المحال التجارية بدائرة مجلس قروي الفنت.

كما تم رش وتعقيم بعض المصالح الحكومية بالمدينة والتشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.