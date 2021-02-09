شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 23 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك دولة في اجتماع اللجنة العليا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (69) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، الثلاثاء، بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال، المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وبحسب بيان، تمت مناقشة 79 ملف ما بين (33 طلب جديد+46 تظلمات)، حيث تم قبول تظلم واحد والموافقة على 23 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2274طلب تقنين، بينما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 11عقدًا بواقع (799 عقود مبانٍ + 312 عقد زراعة)، وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.