شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشيوخ» يستقبل «الشوربجي» لمناقشة مشكلات الصحف القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الثلاثاء، عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث استعرضا، خلال اللقاء، واقع المؤسسات الصحفية القومية وخطة الهيئة لحل المشكلات التي تواجهها.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقدير المجلس لدور الصحافة المصرية التثقيفي والتنويري وأهمية تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لها.

وقال عبدالصادق الشوربجي إن اللقاء تناول تدعيم أوجه التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للصحافة، خاصة ما يتعلق بإلقاء الضوء على مناقشات مجلس الشيوخ التي تتسم دائمًا بالرؤى الثاقبة، مشيرًا إلى أهمية دور الصحافة والإعلام في نقل هذه المناقشات إلى المواطنين.