شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم فريق الهوكي لفوزه ببطولة الجمهورية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، فريق الهوكي مواليد 2000 الفائز ببطولة الجمهورية ،والتي أقيمت على ملعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لانتصارهم الكبير وتربعهم على عرش اللعبة محليا.

جاء ذلك في إحتفالية أقامتها محافظة الشرقية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظة ، و سعد الفرماوي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطنى للتخطيط الإستراتيجى وتنمية الموارد البشرية ، والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة ، ومحمود كامل رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الشرقية .

أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكي مواليد 2000 المتوج ببطولة الجمهورية، والذي استطاع رفع اسم المحافظة عاليًا في المحافل الرياضية ليمثل نواة للفريق الأول ،والذي مازال يسجل اسمه بأحرف من نور في تاريخ رياضة لعبة الهوكي، متمنيًا للفريق مواصلة انتصاراته المحلية والوصول الي المشاركة في البطولات القارية والعالمية.

أضاف المحافظ أنه حرص علي تكريم فريق هوكي الشرقية باعتباره مصدر السعادة والبهجة للشراقوة ، ولتربعه على عرش اللعبه محليا وقاريا.

أشاد محافظ الشرقية بمظهر الفريق المشرف خلال مشاركته في البطولة ، ورفع إسم محافظة الشرقية عاليا في المحافل الرياضية المختلفة ، وتقديم أداء مشرف إتسم بالروح الرياضية العالية نال استحسان الجميع.

بينما تقدم الدكتور محمود عبد العظيم، مدير مديرية الشباب والرياضة، بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الإقليم لدعمه الدائم و المستمر لقطاع الشباب والرياضة ،ومساندته لكافة الأنشطة والمبادرات الشبابية، وكذلك الدعم المستمر لنادي الشرقية الرياضي بأنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية ،والعمل على تذليل كافة العقبات للإرتقاء بالمنظومة الرياضية داخل أروقة النادي لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة، ولتحقيق مزيداً من الإنتصارات و البطولات في قطاع الرياضة .

وفي نهاية الإحتفالية حرص محافظ الشرقية على إلتقاط صورة تذكارية مع لاعبي الفريق، و أعضاء الجهاز الفني و الإداري ،ومجلس إدارة النادي، و أهدى اللاعبون كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديرًا لدعمه ومساندته للفريق لتحقيق الإنتصارات ، معربين عن سعادتهم بتواجدهم اليوم لتكريمهم ،لمواصلة الحفاظ على البطولة وتحقيق مزيدا من الإنجازات في قطاع الرياضة.