شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح استوديو الكمبيوتر التعليمي في مدرسة أسوان الثانوية بنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الثلاثاء، (استوديو الكمبيوتر التعليمى) بمدرسة أسوان الثانوية بنات.

واشاد القبيصى بافتتاح الاستوديو، مقدمًا الشكر للجميع سواء المدرسة المضيفة والعاملين بها وتوجيه الحاسب الآلى والقائمين عليه، مؤكدًا أن نتاج اليوم ما هو إلا ثمرة فكر وجهد فريق عمل الحاسب الآلى، مضيفًا أنه يدعم دومًا أي فكرة أو مبادرة جديدة هدفها الإضافة لتعليم أسوان والمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمة بأسوان، خاصًة وأن أسوان أرض خصبة للفكر والموهبة والإبداع والابتكار بمختلف الأصعدة والمجالات.

واكد أن أي أثر طيب تم رصده خلال الفترة السابقة يرجع الفضل فيه لقيادات وموجهين ومعلمين أسوان، مؤكدًا أن سعادته اليوم تكمن في أن الاستوديو لن يخدم فقط الحاسب الآلى بل جميع القائمين على العملية التعليمية بأسوان.

وجدير بالذكر أن (استوديو الكمبيوتر التعليمي) يأتى تنفيذًا لمبادرة(حياتنا تكنولوجي) التي ينفذها توجيه الحاسب الآلى، والتى تهدف إلى إعداد المعلم (الرقمى- الفعال- المتعاون) حيث أن محور المعلم الرقمى يعمل على ميكنة العمل الإدارى لتيسير الخدمة للطلاب وأولياء الأمور ومديرى المدارس والإدارات التعليمية والمديرية، بينما المحور الثانى المعلم الفعال يعمل على إعداد مشاهد تمثيلية لحل مشكلات الطلاب داخل المدرسة والمجتمع المحلى، في حين يبرز المحور الثالث المعلم المتعاون دور الكمبيوتر في فاعلية التعلم عن بعد. وبشكل عام يعمل الاستوديو على خدمة الطالب والمعلم وولى الأمر بأسوان.