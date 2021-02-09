شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمدينة شبين الكوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ إنهاء أعمال رصف شارع عبدالرحمن الشرقاوي بنطاق حي شرق بطول 150 م، وبتكلفة إجمالية 920 ألف جنيه، موجهاً رئيس الحي بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات لإنهاء أعمال الرصف بالشارع وتركيب البلدورات ودهانها وبلاعات المطر وفق الخطة الزمنية المحددة، كما أكد المحافظ على رئيس الحي بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشدداً على سرعة نهو الأعمال الخاصة بتركيب الأعمدة الديكورية بنزلة الكوبري العلوي بنطاق حي شرق شبين الكوم.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع جمال عبدالناصر القبلي ومتفرعاته وبعض الشوارع غرب الاستاد ومتفرعاته بنطاق حي غرب شبين الكوم، حيث شهد المحافظ أعمال قطع الفرمة وتكسير طبقة الأسفلت المتهالك، استعداداً لبدء أعمال الرصف، وذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير عدد من المناطق غيرال مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم، بإجمالي تكلفة 310 ملايين جنيه، وأضاف المستشار الهندسي للمحافظة أن خطة تطوير المناطق العشوائية (غير المخططة) تشمل رصف ورفع كفاءة ما يقرب من 200 شارع بمدينة شبين الكوم، وكذا أعمال مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي بتلك الشوارع، وكذا مد الشوارع المحرومة ضمن الخطة بالمرافق بهدف تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.