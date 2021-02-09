شكرا لقرائتكم خبر عن معاينة مواقع في قرى مركز ناصر لإنشاء مشروعات خدمية ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاين على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، مواقع إنشاء مشروعات خدمية في بعض القرى التابعة للوحدة ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تكفل الارتقاء بجميع القطاعات من صرف صحي ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة وإحلال وتجديد خطوط الاسبستوس ورفع قدرات محولات الكهرباء ورفع خطوط الجهد المتوسط داخل الكتلة السكنية وإدخال خدمة الغاز الطبيعي ورفع كفاءة المصالح الحكومية والمدارس وإنشاء وحدات صحية وبيطرية ومراكز شباب ورصف الطرق وتجميل مداخل القرى وإضفاء المظهر الحضاري للمنازل وتجميل واجهات المساكن وتبطين وتأهيل الترع وإحلال وتجديد الكباري المتهالكة وإنشاء كباري جديدة، وذلك بالتنسيق مع لجان وفرق جهاز التعمير ومهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية.واضاف ان الاهالى سعداء واستبشروا خيرا عندما بدات المعاينات التي سيتم اقامة المشروعات الخدمية داخل قراهم.

وقال انه على الجانب الاخر واصلت الجهود اليومية في قطاعات النظافة والإشغالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي حيث تم الاستغلال الأمثل لأوقات غلق المحلات التجارية العامة لرفع كفاءة نظافة وتطهير الشوارع حيث تم رفع أكثر من 38 طن من القمامة بشوارع متفرقة من المدينة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إضافة إلى الجمع من المنازل بقرى الزيتون وإشمنت وبني عدي والحمام وقاي ودنديل. كما قامت الوحدة المحلية لقرية دنديل برفع كفاءة الإنارة العامة بطريق القاعدة الجوية وإعادة زرع أعمدة الكهرباء بعزبة محمد موسى وطريق دنديل/كوم أبوخلاد وقرية دنديل.