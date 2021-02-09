شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. المقبولون بمسابقة التوظيف في شركة الغاز الطبيعي بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الوادي الجديد ،الثلاثاء، أسماء المقبولين بمسابقة وظيفة فني بشركة الغاز الطبيعي.

وأكدت المحافظة، أنه تقرر عقد لقاء للمقبولين الآتية أسمائهم مع مسؤولي الشركة، وذلك غدا الأربعاء الموافق 10/2/2020 الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة بجوار مصنع البلح بحي المروة بمدينة الخارجة، مع التزام الحضور بارتداء الكمامة واحضار بطاقة الرقم القومي.