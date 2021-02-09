شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تحتفل بالانتهاء من تطوير قريتي الكرنك وأبوسمبل بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت جمعية الأورمان وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، بالانتهاء من تنمية وإعادة إعمار المنازل المتهالكة وفرشها بأثاث كامل في 26 منزلا ضمن المرحلة الثانية من تطوير قريتي الكرنك وأبوسمبل بمركز العامرية بمحافظة الإسكندرية وتم تسليمهم للأهالي وسط فرحة عارمة وسعادة باستلام المنازل المتطورة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل الشركات المصرية العريقة لخدمة فئات غير القادرين، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة سيدى كرير للبتروكيماويات وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الانسانى في خدمة غير القادرين، منوهًا إلى أن جميع أعمال المنازل داخل القرى تمت بأيدي عاملة من أبناء القرية مما يخلق فرصة عمل جديدة لهم.

وخلال الاحتفال، كرم اللواء ممدوح شعبان، شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، وذلك باعتبارها شريك داعم ومؤمن لمشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا، حيث تسلم درع التكريم في مقر الشركة المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف «شعبان»، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد أعمال المحارة والأرضيات، فضلا عن تسقيف المنازل وأعمال نجارة الأبواب والشبابيك والدهانات وأعمال السباكة وغيرها من المتطلبات الأساسية بالمنزل وتوصيل المياه النقية والكهرباء بالإضافة إلى فرش المنازل بالأثاث الكامل، مشيرًا إلى مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها، بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، والأرامل، والسيدات المعيلات.

يذكر أن التعاون مع شركة سيدى كرير للبتروكيماويات في تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء من خلال مرحلتين أثمر تنمية وإعادة تأهيل عدد (46) منزل بالفرش في قريتي الكرنك وأبوسمبل بمركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بإجمالي تكلفة 3مليون و200 ألف جنيه، فضلاً عن إجراء عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لغير القادرين، وتقديم مساعدات زواج للفتيات اليتيمات ضمن مشروع الجمعية الإنساني الرائد لإغاثة القرى الاكثر احتياجًا.