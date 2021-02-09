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لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المصالح الحكومية ببئر العبد

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل مركز ومدينة بئر العبدبشمال سيناء لجنة للمرور على المصالح الحكومية، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد محسن سالم، نائب رئيس المجلس، أن اللجنة برئاسة محمد عيد سكرتير المجلس، وعضوية كلا من المهندس تامر عبدالكريم مدير ادارة البيئة وخالد رفاعى من ادارة المتابعة ومصطفى قبارى مراقب عام التثقيف والإعلام بإدارة بئر العبدالصحية.

أضاف «سالم»، أن اللجنة قامت بالمرور على المصالح الحكومية ببئر العبد لتطبيق الإجرءات الاحترازية لفيروس وتنفيذ التوعية الصحية للموظفين والمترددين على المصالح الحكومية ببئر العبد.

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