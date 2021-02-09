شكرا لقرائتكم خبر عن نقل كميات من «الصلصة الفاسدة» للمدفن الصحي لإعدامها في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، إن الوحدة المحلية لقرية شريف باشا قامت بنقل كميات من «الصلصلة فاسدة» للمدفن الصحي، والتى كان متحفظ عليها من قبل الجهات الرقابية الصحية بعد أن ثبت أنها لا تصلح للاستخدام الآدمي.

وأضاف رئيس المدينة، أن المحافظة تعمل على إنشاء أسواق حضارية جديدة لتسكين الباعة الجائلين حرصاً على مصدر دخلهم وحفاظاً على المظهر الحضاري لكافة المدن، مشيرا إلى أن حملة مكبرة تمكنت من إزالة إشغالات موجودة بطريق شارع «جسر إسلام»، ضمن خطة الوحدة المحلية لمواجهة الإشغالات على حرم الطريق العام، والتي تسبب تكدس مروري.

وقد أسفرت الجهود عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والمحال المخالفة والأسواق العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، لافتا إلى رفع المخلفات والأتربة من منطقة مساكن حوض الدلالة، وشارع عبدالسلام عارف وشارع المدارس وشارع مجمع المحاكم وشارع رياض والشبان وشارع إبراهيم عجمي ومحمد حسن وعامر عفيفي، وشارع صلاح سالم وشارع الروضة ومحيط كوبري الغمراوي، كما قامت المنطقة الخامسة بترميم البلدورات أمام المول التجاري بشارع بورسعيد.

وأضاف أن المجالس القروية رفعت المخلفات والإشغالات ومواجهة التعديات حيث قام مجلس قروي باروط بصيانة وتركيب 40 كشافا بقرية باروط وتسوية مدخل وفناء مدرسة باروط الثانوية الصناعية العسكرية.