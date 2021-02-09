شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 44 سنة في الكهنوت.. كنيسة مارجرجس باكوس في الإسكندرية تودع راعيها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد خدمة كهنوتية استمرت لمدة 44 عاماً، ودعت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس باكوس، التابعة لقطاع شرق الاسكندرية، راعيها القمص ارسانيوس صبرى يوسف وأقيمت صلاة تجنيزه بكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة فلمنج، اليوم الثلاثاء.

وقال القمص رويس مرقص، الوكيل البابوى السابق في الاسكندرية، راعى كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بغبريال، أنه ترأس صلاة الجنازة على القمص أرسانيوس صبرى، الأنبا هرمينا أسقف عام كنائس وسط وشرق الاسكندرية، وشاركه الصلاة الانبا بافلى أسقف عام كنائس المنتزة ومسؤول قطاع الشباب.

وأضاف «القمص رويس»، لـ«المصرى اليوم»، أنه شارك في صلاة الجنازة إلى جانب أسقفا المنتزة وشرق ووسط، وكذا القمص ابرام اميل راعى الكنيسة المرقسية الكبرى الوكيل البابوى في الاسكندرية، والآباء كهنة الكنيسة، ومجمع كهنة المحافظة فيما اقتصرت الصلاة على الآباء الاساقفة والكهنة والشمامسة وأسرة المتنيح فقط، نظرا للظروف الصحية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الراحل كان يعانى من أمراض مزمنة، مشيراً إلى أنه قدم خدمة روحية طيبة وكان يتمتع بعلاقة طيبة بين الشعب والاباء الكهنة والشمامسة.

ولفت إلى أن القمص ارسانيوس صبرى، تمت رسامته في 27 مايو عام 1977، وقدم خدمة كهنوتية دامت قرابة 44 عام، ونال درجة القمصية في 1 مايو 1997 وهو من مواليد 2 يوليو عام 1945، وخدم في ايبراشية المنوفية ثم في دولة غانا بقارة أفريقيا واستقر به الحال في كنيسة مارجرجس باكوس منذ حوالي 10 سنوات مضت.

بعد خدمة 44 سنة فى الكهنوت .. كنيسة مارجرجس باكوس فى الاسكندرية تودع راعيها .. و"هرمينا" يرأس الجنازة (صور)

بعد خدمة 44 سنة فى الكهنوت .. كنيسة مارجرجس باكوس فى الاسكندرية تودع راعيها .. و"هرمينا" يرأس الجنازة (صور)

بعد خدمة 44 سنة فى الكهنوت .. كنيسة مارجرجس باكوس فى الاسكندرية تودع راعيها .. و"هرمينا" يرأس الجنازة (صور)

بعد خدمة 44 سنة فى الكهنوت .. كنيسة مارجرجس باكوس فى الاسكندرية تودع راعيها .. و"هرمينا" يرأس الجنازة (صور)

بعد خدمة 44 سنة فى الكهنوت .. كنيسة مارجرجس باكوس فى الاسكندرية تودع راعيها .. و"هرمينا" يرأس الجنازة (صور)

بعد خدمة 44 سنة فى الكهنوت .. كنيسة مارجرجس باكوس فى الاسكندرية تودع راعيها .. و"هرمينا" يرأس الجنازة (صور)

بعد خدمة 44 سنة فى الكهنوت .. كنيسة مارجرجس باكوس فى الاسكندرية تودع راعيها .. و"هرمينا" يرأس الجنازة (صور)

بعد خدمة 44 سنة فى الكهنوت .. كنيسة مارجرجس باكوس فى الاسكندرية تودع راعيها .. و"هرمينا" يرأس الجنازة (صور)

بعد خدمة 44 سنة فى الكهنوت .. كنيسة مارجرجس باكوس فى الاسكندرية تودع راعيها .. و"هرمينا" يرأس الجنازة (صور)