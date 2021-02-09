شكرا لقرائتكم خبر عن بإجمالي 645 ألف جنيه.. محافظ المنيا يسلم 102 مشروع تنموي لأبناء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، 102 مشروعاً تنموياً متنوعاً إلى أبناء المحافظة، بإجمالي 645 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور الدكتورة وفاء فداوي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

أكد «القاضي»، أن تلك المشروعات، تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 4 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

وطالب المحافظ، أصحاب المشروعات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا، معربا عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات فاتحة خير على أصحابها.

من جانبها، أوضحت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، أنه تم تسليم 102مشروعاً تنموياً متنوعاً لهذا الشهر، وجاري اعتماد وتسليم 82 مشروع بمبلغ 581 الف جنيه، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب وزوجات الشهداء، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.

وأشارت «فداوي»، إلى أن المشروعات التي يمولها الصندوق تأتي في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، بالاشتراك مع صندوق التنمية المحلية، كما احتلت المنيا المرتبة الأولى خلال أربع سنوات متتالية.