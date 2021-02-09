شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس يلتقى مدير مدرسة القديس أثناسيوس لإعداد الكهنة للخدمة بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، البروفيسور George Tsitsipinis ، الذى تم تعينه مديرًا لمدرسةالقديس أثناسيوس اللاهوتية، في دير القديس سابا المقدس التاريخي في الإسكندرية للطلبة القادمين من أفريقيا الذن يُعدوا ليكونوا كهنة لخدمة المناطق القادمين منها.

وقال البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، بحسب بيان مقتضب أعلنه الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم البطريركية: ""إن الشباب الأفارقة الذين يدرسون في هذه المدرسة يُعلمون السلام وحب المسيح في بلادهم". وختم البطريرك قائلاً: "إن كنيسة الإسكندرية ليس لها ماض فقط بل حاضر ومستقبل".

وكان البابا ثيودروس الثانى ، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، قد ترأس قداس عيد الغطاس (عيد الظهور الإلهى) فى كنيسة بشارة العذراء مريم فى المقر البطريركى بالإسكندرية، قائلا في كلمة له: " من هذه المدينة العظيمة، مدينة بالإسكندرية، أود أن أشكر الله أن كنائسنا مفتوحة، بسماح من سلطات الدولة التى لم تعلن إغلاق أماكن العبادة، وأنتهز هذه الفرصة لأحَيى إخوتنا فى كل مكان فى الكون الذين يحتفلون ويفرحون اليوم معنا. لكن هناك آخرون حزينون فى وطنهم لكن نعمة الله ستحل فى قلوبهم، كما أن هناك يأملون بغد أفضل".