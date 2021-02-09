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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنشر أرقام ومواعيد قطارات خط القاهرة - الإسكندرية والعكس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة السكة الحديد أرقام ومواعيد قطارات خط القاهر - الإسكندرية والعكس المكيفة العاملة يوميا ومحطات وقوفها وذلك خلال الآتى:
قطار رقم 903 القاهرة الاسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا .
قطار رقم 905 القاهرة الاسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا .
قطار رقم 901 القاهرة الاسكندرية موعد قيامه الساعة 8.20 صباحا .
قطار رقم 913 القاهرة الاسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهر .
قطار رقم 917 القاهرة الاسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا .
قطار رقم 919 القاهرة الاسكندرية موعد قيامة الساعة 14.25 ظهرا .
قطار رقم 2001 القاهرة الاسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.
قطار رقم 915 القاهرة الاسكندرية موعد قيامة الساعه 15.30 بعد الظهر.
قطار رقم 923 القاهرة الاسكندرية موعد قيامة الساعه 16.00 بعد الظهر.
قطار رقم 925 القاهرة الاسكندرية موعد قيامة الساعه 17.10 بعد الظهر.
قطار رقم 921 القاهرة الاسكندرية VIP موعد قيامة الساعه 18.00 مساءا .
قطار رقم 927 القاهرة الاسكندرية VIP موعد قيامة الساعه 19.00 مساءا.
قطار رقم 931 القاهرة الاسكندرية موعد قيامة الساعه 20.15 مساء.
قطار رقم 902 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 6.00 صباحا .
قطار رقم 906 الاسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا .
قطار رقم 904 الاسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا .
قطار رقم 900 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 8.15 صباحا .
قطار رقم 912 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 11.30 صباحا .
قطار رقم 914 الاسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعه 13.00 ظهرا .
قطار رقم 916 الاسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا .
قطار رقم 922 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 15.30 بعد الظهر.
قطار رقم 928 الاسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءا.
قطار رقم 926 الاسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءا.
قطار رقم 930 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 20.10 مساء.