شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تهدى 123 ألف كتاب لدول العالم وتوزع 600 ألف أخرى داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إهداء عشرات المكتبات الكبرى إلى عدد من وزارات الشئون الدينية والأوقاف، وعدد من الجامعات، والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، فى إطار الدور الريادى لمصر فى نشر الفكر الوسطى فى مختلف دول العالم ، وفى ضوء جهود وزارة الأوقاف فى نشر ترجمات معانى القرآن الكريم وترجمة العديد من إصداراتها فى مجال تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم: "بلغ ما أهدته الوزارة من هذه الإصدارات خلال العام المالي الحالي لمختلف دول العالم بداية من يوليو 2020م حتى تاريخه أكثر من (123) ألف نسخة ، في حين تم توزيع أكثر من (600) ألف نسخة على الأئمة والواعظات والوعاظ والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والأندية الرياضية الكبرى والجامعات والمراكز البحثية ومعاهد الدراسات وقصور الثقافة ومكتبات المساجد الكبرى بمصر ، منها (426) ألف نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، والباقي (174) ألف نسخة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع إتاحة هذه الكتب إلكترونيًّا وتوزيعها على فلاشات على عدد من المؤسسات العلمية والثقافية في الداخل والخارج.

وأكدت الوزارة أن ذلك إضافة إلى الإصدارات التي تم بيعها من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدة مواصلتها نشر إصداراتها العربية والمترجمة في مختلف دول العالم مع إتاحتها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف المصرية.