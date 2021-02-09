شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم مؤتمرا حول الرى الحديث وآثاره الإيجابية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان مؤتمر مزارعى وادى الصعايدة، حول الرى الحديث وآثاره الإيجابية وربطه بمشروع تأهيل الترع والمساقى والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمزارعين لتنفيذ الرى الحديث، بحضور المهندس عبد اللطيف خالد مستشار وزير الرى.

وتم الاستماع إلى المزارعين وحثهم على ضرورة التحول إلى "نظم الرى الحديثة"، لما لها من مردود إيجابي يعود بشكل مباشر على المزارعين وكذلك على ترشيد استهلاك مياه الرى.

أوضح مستشار وزير الرى، أنه يتم نشر فكر الرى الحديث وتشجيع المزارعين على تطبيقه، لافتاً إلى أن بعض أصحاب التجارب عرضوا تجاربهم للري بالتنقيط في صوب وأخرى لمناطق مكشوفة فى زراعة محاصيل وكانت نتائجهم في زيادة الانتاجية وتوفير العمالة والسماد ملحوظة.