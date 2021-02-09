شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25219 طنا تشمل 13062 طن فوسفات و12157 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46428 طن تضم 18000 طن ذرة و3970 طن قمح و8800 طن خردة و1785 طن خشب زان و6816 طن ابلاكاش و2677 طن حديد و2380 طن زيت طعام و2000 طن صويا.

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 314 حاوية مكافئة تضم خضراوات ( بسلة وبطاطا وبطاطس وفاصوليا و خس وطماطم وخرشوف وخضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية ( برسيم وحمص وبصل و فول سودانى وريحان و سمسم وشطة وفلفل ولب ) وفواكة ( برتقال وفراولة ويوسفى وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب والأردن وروسيا والمانيا وأوكرانيا وهولندا وايطاليا وبنجلاديش وانجلترا وسلوفينيا وأسبانيا وأمريكا و الهند وسنغافورة.

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 288 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1368 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67775 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 41573 طنا.



كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4473 شاحنة.