شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 4 مديرات بعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا صباح اليوم الثلاثاء بتعيين 4 مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، وهُنّ: المستشارة رندا محمود محمد حبيب مديراً لنيابة شبين الكوم القسم الثالث والمستشارة أماني حسن أحمد البحيري مديراً لنيابة الفيوم القسم الثالث، والمستشارة رشا حلمي زكي الشنواني مديراً لنيابة الاتصالات والدفاع والمستشارة غادة محمود رزق - مديراً لنيابة الإسكان، أتى ذلك الاختيار إعمالًا لمبدأي الكفاءة والجدارة وتكريسًا لمبدأ المساوة الذي كفله الدستور بين كافة المواطنين دون تمييز.

وأشاد المستشار عصام المنشاوي بدور عضوات النيابة الإدارية ليس فقط في الوظائف القيادية بل وبدورهن المتميز في الإدارات، والنيابات المختلفة واللائي يمثلن ما يقارب نصف عدد أعضائها.