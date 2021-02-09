شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشيد بتجربة شابة مصرية فى خدمة المناطق الأكثر احتياجا بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، عن سعادتها بلقاء الشابة المصرية سارة الأمين ، إحدى النماذج المصرية بالخارج صاحبة العطاء في مجال المجتمع المدني وخدمة المناطق الأكثر احتياجا بأفريقيا، لاستعراض عدد من الأنشطة الناجحة التي قامت بها في كينيا.

وقالت وزيرة الهجرة فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية ، أن الشابة المصرية سارة الأمين أيقونة مصرية عايشة فى كينيا بتوصل صورة مصر الجميلة الأفريقية من خلال عملها المجتمعى مع قبائل فى مناطق نائية بعيدة 8 ساعات عن نيروبي محل إقامتها.

وعلقت وزيرة الهجرة قائلة :"يا جمالك يا مصر ببناتك فى الخارج وخصوصا فى أفريقيا..يا قوتك الناعمة اللى بتعمل فى صمت وبإيمان شديد.. كنت لازم اسلمها درع " التاء المربوطة" اللى استلمته من صديقتى العزيزة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة واللى كنا سلمناه للمشاركات المصريات من الخارج فى مؤتمر " مصر تستطيع بالتاء المربوطة".

وتابعت :"تطلع سارة من مكتبى وتروح تزور مدفن والدتها الله يرحمها وتحط الدرع قدام المدفن علشان تفرح أمها، وتشكرها على كل اللى اتعلمته منها علشان نلاقى الأيقونة الجميلة دى بالشكل ده واللى بتخدم بلدها بالحب ده."

وأشادت وزيرة الهجرة بتجربة سارة الأمين، معتبرة إياها رحلة نجاح شابة مصرية، تغلبت خلالها على الكثير من العقبات التي واجهتها، حيث نجحت في الانطلاق لدولة غير وطنها، واستطاعت بصبر وإخلاص أن تنشيء مؤسستها بدعم من عدد من المصريين بالخارج، في مجالات متنوعة لخدمة المجتمع وتحقق مباديء حقوق الإنسان في توفير سبل العيش الكريم، مثمنة ما تقوم به بمشاركة المصريين بالخارج من رسالة سامية وخير دليل على قوة قوى مصر الناعمة، وتضيف إلى صرح العلاقات بين الشعوب المصرية الأفريقية.