شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يقدم التعازى فى وفاة كاهن خدم الكنيسة بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم القمص أرسانيوس صبري، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة باكوس بقطاع شرق الإسكندرية عن عمر قارب 76 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت حوالي 44 سنة خدم فيها بإيبارشية المنوفية وأفريقيا (دولة غانا) والإسكندرية.

وقالت الكنيسة القبطية، في بيان اليوم، ولد القمص أرسانيوس 3 يوليو 1945، وسيم كاهنًا في 27 مايو 1977، ونال رتبة القمصية في 1 مايو 1997، وقد أقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة فلمنج ظهر اليوم بحضور الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة كنيسته وعدد من كهنة الإسكندرية وأعضاء أسرته نظرًا للظروف الحالية.

وتابعت الكنيسة:"قداسة البابا تواضروس الثاني تقدم بخالص العزاء الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية ولمجمع كهنة القطاع في نياحة الأب المبارك القمص أرسانيوس صبري، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين".