شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تقرر تصعيد محمد راضى مسعود محل الراحل سيد عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، قرار النقابة العامة بأن يحل محمد راضى مسعود المحامى أمام محكمة النقض، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل الراحل "سيد عبد الغنى".

وجاء نص القرار، أنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة وعلى شهادة وفاة المرحوم الراحل سيد عبد الغنى عضو مجلس النقابة العامة وأمين الصندوق، والذى انتقل ـ يرحمه الله ـ إلى الرفيق الأعلى في 5/1/2021، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة / 142 من قانون المحاماة، على وجوب تعيين المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، مع وجوب مراعاة حكم المادة / 131وحيث استبان من الاطلاع على نتيجة الانتخابات التي عقدت في 15 مارس 2020، أن المرشح التالي للناجحين الحاصل على أعلى الأصوات التالية فيها، هو محمد راضي مسعود، وهو من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس وافقوا على تصعيد محمد راضي مسعود المحامي بالنقض، وأن الموافقون يمثلون الأغلبية، وفيهم النقيب وأنه لم يصلهم أى اعتراض من أحد من أعضاء المجلس.