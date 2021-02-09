شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الإعلاميين ناعيا الإذاعى صالح مهران: كان رمزا إعلاميا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى، الإذاعى الكبير صالح مهران، الذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال سعدة، إن الزميل الإعلامى صالح مهران كان أحد أبناء جيل رواد الإذاعة المصرية فهو رمزا إذاعيا كبيرا، حيث شارك فى إذاعة بيانات حرب أكتوبر المجيدة، وكان من شيوخ التدريب للإعلاميين على مستوى الوطن العربي، رحم الله الزميل صالح مهران الذى كان يحظى باحترام وتقدير من الجميع

والذى ترك خلفه سيرة إذاعية ومسيرة من العمل الإعلامي المتميزة.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.