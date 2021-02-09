شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تخصص فريق عمل بكل مديرية للإشراف على تنفيذ "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعا مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك لبحث آليات التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" عبر عدد من المحاور تندرج تحت التنمية البشرية والاستثمارفي البشر، كما تعمل أيضا على التغيير المجتمعي ليس فقط في القرى المستهدفة بالمبادرة ولكن في كافة المحافظات بالقرى والتوابع.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتخصيص فريق عمل في كل مديرية بكل محافظة للإشراف ومتابعة تنفيذ تدخلات الوزارة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، كما وجهت الوزيرة مديري مديريات التضامن في المحافظات بتعزيز آليات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بجهود الوزارة.

وقالت إن الوزارة نفذت تدخلاتها خلال المرحلة الاولى في مبادرة "حياة كريمة" داخل 143 قرية، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز الوزارة في المرحلة الاولى بلغ 96%؜ وبلغت نسبة مساهمة الجمعيات في المرحلة الأولى 17% ، مشيرة إلى أن لائحة القانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى ينظم العمل مع الجمعيات بشكل أفضل من السابق، مؤكدة أن الدولة داعمة بكافة السبل لجهود الوزارة في المبادرة والتي تأتي في اطار مشروع تطوير قرى الريف المصري.

وأوضحت "القباج"، أن وزارة التضامن الاجتماعي تولت إعداد ملف لكل قرية من خلال فريق من الباحثين الميدانيين لجمع بيانات عن السكان والمرافق والخدمات والمشكلات والاحتياجات وذلك قبل بدء عمل الوزارة في المرحلة الأولى، كما أن الوزارة قامت أيضا بعمل مسح اجتماعي باستبيان الأسرة المعيشية لكل الأسر بالقرى وهو ما يوفر بيانات تفصيلية عن أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية والتعليمية والصحية والعملية بالإضافة إلى وصف حالة المسكن.

وأكدت ضرورة عقد مديري المديريات بالمحافظات حوار مجتمعي مع المواطنين في المحافظات لتحديد مشاكل المواطنين على أرض الواقع وتقديم خدمات وزارة التضامن بشكل أفضل وتحديد الاحتياجات المجتمعية ورصدها ومراعاة قضايا العدالة الاجتماعية، ووجهت مديرى المديريات بالمحافظات ببذل كافة الجهود لافتتاح المزيد من الحضانات لإدراج المزيد من الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، لاقتراحات وآراء عدد من مديري مديريات التضامن والعقبات التي تواجههم في تنفيذ عملهم، حيث أكدت تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل هذه العقبات وتيسير عملهم.