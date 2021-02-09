شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة .. معا على طريق التطوير.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل إجراءات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، عبر حشد كل الطاقات والقدرات من كل المؤسسات والجهات

لا يقتصر الأمر على الحكومة والمجتمع المدنى فقط، بل يجرى تصميم تطبيق إلكترونى من أجل تيسير المشاركة المجتمعية والاستفادة من الشباب وأهالى القرى فى اقتراح المشروعات

تستخدم وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" على مستوى كل مركز إدارى من أجل عرض الشكاوى وتوصيل صوت المواطن للمسؤولين

وجرى تشكيل لجان مجتمعية على مستوى كل وحدة قروية لمتابعة الأعمال وأن تكون بمثابة حلقة وصل بين المشروع والمواطنين، وتم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية لتلك المراكز مع توجيه المحافظات لتشكيل فرق للمتابعة الميدانية فى مناطق المرحلة الأولى وعددها 51 مركزا بـ20 محافظة