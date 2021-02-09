هيئة السلع تطلب زيوتا نباتية فى مناقصة للتوريد بين 16 مارس و5 أبريل

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، إنها تطلب زيوتا نباتية في مناقصة شراء عالمية للتوريد بين 16 مارس والخامس من أبريل.

وقالت الهيئة إنها تريد ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس، وإن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الخميس.

وقال المشتري أيضا إنه ينبغي على الموردين تقديم عروض الأسعار على أساس السداد بخطابات اعتماد تضمن الدفع في غضون 180 يوما وعند الاطلاع، وإنها ستفاضل بين السعرين.