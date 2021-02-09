شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الزراعى للنواب: إسقاط مديونية الحاصلين على قروض حتى 25 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة هشام الحصرى تفاصيل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعى، حيث أكد أن الفئات الحاصلة على قروض من ألف جنيه حتى 25 ألف جنيه، سيتم إعفاءها تماما من أى مديونية لدى البنك، وأن الفئات الحاصلة على قروض بقيمة أعلى من 25 ألف جنيه سيدفعون نصف أصل المبلغ المقترض فقط، وسيتم تسوية مديوناتهم نهائيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة ما جاء فى بيان وزير الزراعة أمام البرلمان، بشأن دور وخطة البنك الزراعى فى دعم القطاع.

وأضاف رئيس البنك الزراعى، أن تلك المبادرة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البنك لسداد مديونيات المزارعين، موضحًا أن حجم المتعثرين لدى البنك بلغ 328 ألف عميل، بقيمة 6.3 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير جدا.

وتابع فاروق، أن نحو 307 آلاف من المتعثرين، قام البنك باتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، وبموجب المبادرة، سيتم التنازل عن تلك القضايا، وتقنين أوضاعهم، ليتمكنوا من التعامل مع البنك وغيره من البنوك فى أى وقت.

واستعرض رئيس البنك الزراعى، خطة تطوير البنك، مؤكدا العمل على القيام بإعادة هيكلة للبنك، لاسيما بعد قيام محافظ البنك المركزى بدعم البنك بمبلغ 20 مليار جنيه، مضيفا، وتطبيق قانون البنوك على البنك للتعامل بالقواعد المنظمة للبنوك.

وأشار إلى البدء فى تدريب موظفى البنك البالغ عددهم 16 ألف موظف، حيث تم الانتهاء من تدريب 5 آلاف موظف على خدمة العملاء، وكذلك تم إعادة البنية التحتية للبنك، حيث تم ربط الفروع ببعضها.

وأضاف، "انهينا قروض بـ45 مليار جنيه، ونسعى لتطبيق الشمول المالى والرقمية، بالإضافة إلى وجود خطة لاستبدال الفروع الموجودة فى أدوار عليا، وكذلك مبادرة لدعم المحاصيل الزراعية، وتطوير منظومة الرى، تماشيا مع خطة الدولة، وذلك بفائدة ٥ فى المائة، وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروع البتلو، حيث استفاد منه نحو 15 ألف عميل بنحو 4.5 مليار جنيه".

وأضاف: "نسعى لإعادة هيكلة الشركة الزراعية، لتستعيد دورها الذى بدأ يتقلص في السوق".

من جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية دور البنك الزراعى في دعم قطاع الزراعة والفلاح المصرى، مشيرًا إلى دور البنك فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، ودعم مشروعات الفلاحين المختلفة.

وحول مبادرة البنك لتسوية مديونيات الفلاحين، أوضح أنها مبادرة متميزة تحسب لرئيس الجمهورية، وتؤكد حرصه على مصلحة المزارعين ودعمه لهم، مضيفا، "لم تحدث من قبل، وتتماشى مع توجه الدولة لدعم الفلاح، والقضاء على المشكلات التي يعانى منها".