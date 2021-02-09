أبو شقة يفصل الهضيبى وحسين منصور وعبد العليم داوود و6 آخرين من الوفد

القاهرة - سامية سيد -

قرر المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد، فصل كلا من ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده وحسين منصور ومحمد عبد العليم داوود ، نبيل عبد الله، وحاتم رسلان، وحلمي سويلم وحمدان الخليلي، نهائيا من الحزب.

وكشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، عن وجود مؤامرة تستهدف إسقاط حزب الوفد باستخدام كل وسائل حروب الجيل الرابع.

وأشار أبو شقة، إلى أن تلك المؤامرة كانت مخططة، ومعد لها باستخدام حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات وباستخدام أموال مجهولة، لافتا إلى أن لديه حقائق موثقة بالصوت والصورة.

وأكد أبو شقة أن لقاء اليوم من أجل إعلان بيان موجز مصغر لحقائق وصلت إلى منتهاها حتى أصبح الحزب في الخطر، ويليه قرارات هامة، منوها إلى أن حزب الوفد هو بيت الوطنية المصرية الصادقة المخلصة لتراب هذا البلد وثوابت وتقاليد الحزب.