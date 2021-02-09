شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج 18 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية وإنهاء إدراج آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة الجنايات المختصة، إدراج 18 متهمًا بالقضية رقم 232 لسنة 2014 حصر من دولة عليا، ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، بعد الموافقة على طلب نيابة أمن الدولة العليا بقوائم الإرهابيين.



القرار فى الجريدة الرسمية

وجاء قرار الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن طبوشة، وعضوية كلا من المستشارين شريف محمود توفيق، ومحمد نبيل شفيق، والذى نشرته الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونًا، وعلى المواد 1/أ، ب، ج، د، و2، و3، و6، و12/1، و13، و18، و23/1، و30، و31، و34، من القانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.



جانب من القرار فى الجريدة الرسمية

كما قررت الدائرة أن يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، كما قررت المحكمة إنهاء إدراج عدد من المتهمين الصادر لهم قرارات بالقرار رقم 8 لسنة 2017 وإنهاء العقوبة من محكمة النقض.