شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة: فقدنا أكثر من 2.3 مليون شخص حتى الآن بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن هناك أكثر من 2.3 مليون حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا فى العالم حتى الآن، معبرا عن حزنه من المآسى التى تعرضت لها الكثير من الأسر حول العالم لما فقدوه من أمهات وآباء وأخوة، مطالبا بمواصلة العمل لمحاربة هذا الوباء من خلال الوحدة والتضامن العالمى.

وغرد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "توفى أكثر من 2.3 مليون شخص بسبب فيروس كورونا، وراء هذا الرقم المذهل توجد أسماء ووجوه. كانوا آباء وأمهات وإخوة وأخوات وأصدقاء وزملاء. بينما نتذكر أولئك الذين فقدناهم، فلنواصل محاربة هذه الأزمة بالوحدة والتضامن".



امين الامم المتحدة على تويتر

وحذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من الفجوة فى توزيع لقاحات كورونا على مستوى دول العالم، موضحا أن الفجوة التي تحدث في المناعة العالمية نتيجة عدم التوزيع العادل للقاحات على الدول ستعرض الجميع للخطر، وغرد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تم إعطاء أكثر من 70 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، وأقل من 20000 من هؤلاء كانوا في القارة الأفريقية"، مضيفًا أن "فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر.. ونحن بحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع فى كل مكان".

وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن هناك عدداً من الدول التي تشترى لقاحات كورونا فوق حاجتها ، مطالبا بضرورة التزام الدول حاليا بمشاركة الجرعات الزائدة من لقاحات كورونا لديها، موضحا أن هذا الأمر سيساعد في حماية النظم الصحية فى العالم من الانهيار.