شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير أدوية الصرع ونجاحها بعلاج الأطفال بنسبة 70% و60% بين الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للصرع، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن علاج مرض الصرع والتحكم الكامل في النوبات التي تصيب مريض الصرع باستخدام أدوية يومية مضادة له وسحبها بعد فترة تتراوح بين سنتين و5 سنوات من العلاج الناجح وانقطاع النوبات في حالة 70% من الأطفال و60% من البالغين دون أن يؤدى ذلك إلى الانتكاس لاحقا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن طرق الوقاية من مرض الصرع تكمن في الوقاية من إصابات الرأس وهي أنجح طريقة للوقاية من الصرع وتقديم الرعاية الكافية في الفترة المحيطة بالولادة مع استخدام أدوية وأساليب لخفض حرارة جيم الأطفال المصابين بالحمى.

ويعرف الصرع بأنه هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يؤدى إلى النوبات تصبح وظائف الدماغ غير طبيعية، ما يتسبب في حدوث نوبات أو فترات من السلوك غير العادى، والأحاسيس، وفي بعض الأحيان فقدان الوعي، لأي شخص أن يصاب بالصرع، يمكن أن يؤدي الصرع أيضًا إلى ضعف الصحة العقلية، خاصة بسبب وصمة العار المرتبطة بالمرض.