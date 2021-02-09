شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يحيل طبيب الأسنان لمحكمة الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 4رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت "النيابة العامة" اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.