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"إيروفلوت" الروسية تعلن زيادة عدد الرحلات الجوية إلى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى كل من : ألما-آتا وباكو ويريفان ودلهي، كما ستزيد عدد الرحلات الجوية إلى القاهرة ونور سلطان ومينسك وبيشكيك.

وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تستأنف شركة إيروفلوت رحلاتها المنتظمة من موسكو إلى ألما-آتا (كازاخستان) وباكو (أذربيجان) ويريفان (أرمينيا) ودلهي (الهند) كما تزيد من وتيرة الرحلات إلى القاهرة (مصر) ونور سلطان (كازاخستان) وبيشكيك (قيرغيزستان) ومينسك (بيلاروس) ".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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