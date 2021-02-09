شكرا لقرائتكم خبر عن "إيروفلوت" الروسية تعلن زيادة عدد الرحلات الجوية إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى كل من : ألما-آتا وباكو ويريفان ودلهي، كما ستزيد عدد الرحلات الجوية إلى القاهرة ونور سلطان ومينسك وبيشكيك.