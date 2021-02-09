شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنشئ 19271 فصلا بالقرى المدرجة ببرنامج حياة كريمة.. وخطة لمدارس جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفترة الماضية شهدت إنشاء 1431 مشروع بإجمالى 19 ألفا و271 فصلا بالقرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج حياة كريمة فى إطار الحرص على توفير خدمات تعليمية والإتاحة المطلوبة لسكان هذه القرى، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد إنشاء المزيد من المدارس والفصول الدراسية فى قرى برنامج حياة كريمة وغيرها من المناطق المحرومة والتى تحتاج إلى فصول ومدارس.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عرض فى وقت سابق خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولي في (375 قرية)، مشيرا إلي أن المبادرة بدأت بدعوة وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، حيث وجه نحو تبني مبادرة شاملة ومتكاملة لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد بما يوفر حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا تحت رعايته المباشرة.



وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التوافق على اختيار القرى الأكثر فقراً لبدء العمل فيها خلال المرحلة الأولي، حيث بدأت في العام المالي 2019/2020 بالعمل في 143 قرية، ثم المرحلة الثانية في العام المالي الحالي تم الوصول بعدد القرى إلي 375 قرية.



وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تولت مهمة الإشراف على المبادر في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار قامت الوزارة بتشكيل وحدة مركزية والتنسيق مع المحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام الأول، لافتا إلي أنه تم الانتهاء من وضع ومراجعة الخطة، حيث تم تحديد 628 مشروع في 143 قرية، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة جزء من التمويل في فبراير 2020.